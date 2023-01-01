دولار هونغ كونغ إلى جنيه مانكس

تحويل HKD إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
101.64 imp

1.00000 HKD = 0.10164 IMP

Mid-market exchange rate at 20:34
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أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.152950.7919221.33711.513890.9131.3624583.345
1 CNY0.13980210.1107130.186930.2116460.1276390.19047411.6518
1 GBP1.262759.0323911.688421.911661.152871.72043105.244
1 SGD0.7478875.34960.59226911.132220.6828151.0189662.3327

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / جنيه جزيرة مان
100 HKD10.16370 IMP
200 HKD20.32740 IMP
300 HKD30.49110 IMP
500 HKD50.81850 IMP
1000 HKD101.63700 IMP
2000 HKD203.27400 IMP
2500 HKD254.09250 IMP
3000 HKD304.91100 IMP
4000 HKD406.54800 IMP
5000 HKD508.18500 IMP
10000 HKD1016.37000 IMP
20000 HKD2032.74000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / دولار هونغ كونغ
1 IMP9.83896 HKD
5 IMP49.19480 HKD
10 IMP98.38960 HKD
20 IMP196.77920 HKD
50 IMP491.94800 HKD
100 IMP983.89600 HKD
250 IMP2459.74000 HKD
500 IMP4919.48000 HKD
1000 IMP9838.96000 HKD
2000 IMP19677.92000 HKD
5000 IMP49194.80000 HKD
10000 IMP98389.60000 HKD