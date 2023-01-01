يورو إلى جنيه مانكس

تحويل EUR إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
867.36 imp

1.00000 EUR = 0.86736 IMP

Mid-market exchange rate at 19:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.791640.88041.362583.3451.51355148.623.96785
1 GBP1.263211.11221.72111105.2811.91191187.7375.0124
1 CHF1.135850.89911911.5475994.66721.71916168.814.50674
1 CAD0.7339450.581020.646165161.17061.11086109.0792.91218

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / جنيه جزيرة مان
1 EUR0.86736 IMP
5 EUR4.33680 IMP
10 EUR8.67359 IMP
20 EUR17.34718 IMP
50 EUR43.36795 IMP
100 EUR86.73590 IMP
250 EUR216.83975 IMP
500 EUR433.67950 IMP
1000 EUR867.35900 IMP
2000 EUR1734.71800 IMP
5000 EUR4336.79500 IMP
10000 EUR8673.59000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / اليورو
1 IMP1.15293 EUR
5 IMP5.76465 EUR
10 IMP11.52930 EUR
20 IMP23.05860 EUR
50 IMP57.64650 EUR
100 IMP115.29300 EUR
250 IMP288.23250 EUR
500 IMP576.46500 EUR
1000 IMP1152.93000 EUR
2000 IMP2305.86000 EUR
5000 IMP5764.65000 EUR
10000 IMP11529.30000 EUR