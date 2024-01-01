ليرة تركية إلى جنيه مانكس

تحويل TRY إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
21.88 imp

TL1.000 TRY = £0.02188 IMP

Mid-market exchange rate at 01:39
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TRY إلى IMP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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IMP

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9381.3453.67348.707
1 EUR1.11810.843311.92293.8091.5034.10554.435
1 GBP1.3251.1861369.877111.2391.7824.86764.549
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.175

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه جزيرة مان
1 TRY٠٫٠٢١٨٨ IMP
5 TRY٠٫١٠٩٤٢ IMP
10 TRY٠٫٢١٨٨٣ IMP
20 TRY٠٫٤٣٧٦٦ IMP
50 TRY١٫٠٩٤١٥ IMP
100 TRY٢٫١٨٨٣٠ IMP
250 TRY٥٫٤٧٠٧٥ IMP
500 TRY١٠٫٩٤١٥٠ IMP
1000 TRY٢١٫٨٨٣٠٠ IMP
2000 TRY٤٣٫٧٦٦٠٠ IMP
5000 TRY١٠٩٫٤١٥٠٠ IMP
10000 TRY٢١٨٫٨٣٠٠٠ IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / ليرة تركية
1 IMP٤٥٫٦٩٧٦٠ TRY
5 IMP٢٢٨٫٤٨٨٠٠ TRY
10 IMP٤٥٦٫٩٧٦٠٠ TRY
20 IMP٩١٣٫٩٥٢٠٠ TRY
50 IMP٢٬٢٨٤٫٨٨٠٠٠ TRY
100 IMP٤٬٥٦٩٫٧٦٠٠٠ TRY
250 IMP١١٬٤٢٤٫٤٠٠٠٠ TRY
500 IMP٢٢٬٨٤٨٫٨٠٠٠٠ TRY
1000 IMP٤٥٬٦٩٧٫٦٠٠٠٠ TRY
2000 IMP٩١٬٣٩٥٫٢٠٠٠٠ TRY
5000 IMP٢٢٨٬٤٨٨٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 IMP٤٥٦٬٩٧٦٫٠٠٠٠٠ TRY