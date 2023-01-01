دولار نيوزيلندي إلى جنيه مانكس

تحويل NZD إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
482.98 imp

1.00000 NZD = 0.48298 IMP

Mid-market exchange rate at 21:38
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أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.513550.7919220.912983.3351.36150.8804148.675
1 AUD0.660710.5232230.60315955.05940.8995430.5816898.2296
1 GBP1.262751.9112311.15274105.2311.719231.1117187.739
1 EUR1.09541.657940.8675191.28521.491390.9644162.855

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / جنيه جزيرة مان
1 NZD0.48298 IMP
5 NZD2.41492 IMP
10 NZD4.82984 IMP
20 NZD9.65968 IMP
50 NZD24.14920 IMP
100 NZD48.29840 IMP
250 NZD120.74600 IMP
500 NZD241.49200 IMP
1000 NZD482.98400 IMP
2000 NZD965.96800 IMP
5000 NZD2414.92000 IMP
10000 NZD4829.84000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / دولار نيوزيلندي
1 IMP2.07046 NZD
5 IMP10.35230 NZD
10 IMP20.70460 NZD
20 IMP41.40920 NZD
50 IMP103.52300 NZD
100 IMP207.04600 NZD
250 IMP517.61500 NZD
500 IMP1035.23000 NZD
1000 IMP2070.46000 NZD
2000 IMP4140.92000 NZD
5000 IMP10352.30000 NZD
10000 IMP20704.60000 NZD