Yeni Zelanda dolarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile NZD → IMP çevirin

1.000 nzd
485,56 imp

1.00000 NZD = 0.48556 IMP

16:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855141.0759589.33311.453451.651880.947418.3613
1 GBP1.169411.25825104.4691.699711.931761.1078921.4723
1 USD0.92940.794755183.02721.350851.535270.8805517.0652
1 INR0.01119410.009572220.012044310.016270.01849120.01060560.205537

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Yeni Zelanda dolarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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NZD → CAD

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Man Adası poundu
1 NZD0.48556 IMP
5 NZD2.42778 IMP
10 NZD4.85556 IMP
20 NZD9.71112 IMP
50 NZD24.27780 IMP
100 NZD48.55560 IMP
250 NZD121.38900 IMP
500 NZD242.77800 IMP
1000 NZD485.55600 IMP
2000 NZD971.11200 IMP
5000 NZD2427.78000 IMP
10000 NZD4855.56000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Yeni Zelanda Doları
1 IMP2.05950 NZD
5 IMP10.29750 NZD
10 IMP20.59500 NZD
20 IMP41.19000 NZD
50 IMP102.97500 NZD
100 IMP205.95000 NZD
250 IMP514.87500 NZD
500 IMP1029.75000 NZD
1000 IMP2059.50000 NZD
2000 IMP4119.00000 NZD
5000 IMP10297.50000 NZD
10000 IMP20595.00000 NZD