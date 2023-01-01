20 Yeni Zelanda dolarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile NZD → IMP çevirin

20 nzd
9.70 imp

1.00000 NZD = 0.48521 IMP

11:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.865851.098291.49051.490531.659160.962918.8402
1 GBP1.1549311.26835105.6661.721471.916231.1120921.7592
1 USD0.910650.788426183.30951.357251.51080.8768517.1555
1 INR0.01093010.009463820.012003410.01629170.01813480.01052520.205925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Man Adası poundu
1 NZD0.48521 IMP
5 NZD2.42604 IMP
10 NZD4.85208 IMP
20 NZD9.70416 IMP
50 NZD24.26040 IMP
100 NZD48.52080 IMP
250 NZD121.30200 IMP
500 NZD242.60400 IMP
1000 NZD485.20800 IMP
2000 NZD970.41600 IMP
5000 NZD2426.04000 IMP
10000 NZD4852.08000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Yeni Zelanda Doları
1 IMP2.06097 NZD
5 IMP10.30485 NZD
10 IMP20.60970 NZD
20 IMP41.21940 NZD
50 IMP103.04850 NZD
100 IMP206.09700 NZD
250 IMP515.24250 NZD
500 IMP1030.48500 NZD
1000 IMP2060.97000 NZD
2000 IMP4121.94000 NZD
5000 IMP10304.85000 NZD
10000 IMP20609.70000 NZD