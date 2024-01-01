Yeni İsrail şekelinden Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile ILS → IMP çevirin

1.000 ils
217,62 imp

1.00000 ILS = 0.21762 IMP

06:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853661.07389.07481.453221.652930.9494518.3345
1 GBP1.1714311.25695104.3451.702351.93631.1122121.4776
1 USD0.931950.795577183.01471.354351.540480.8848517.0871
1 INR0.01122650.009583560.012046110.01631460.01855670.0106590.205832

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Yeni İsrail şekelinden Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Man Adası poundu
1 ILS0.21762 IMP
5 ILS1.08812 IMP
10 ILS2.17623 IMP
20 ILS4.35246 IMP
50 ILS10.88115 IMP
100 ILS21.76230 IMP
250 ILS54.40575 IMP
500 ILS108.81150 IMP
1000 ILS217.62300 IMP
2000 ILS435.24600 IMP
5000 ILS1088.11500 IMP
10000 ILS2176.23000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 IMP4.59509 ILS
5 IMP22.97545 ILS
10 IMP45.95090 ILS
20 IMP91.90180 ILS
50 IMP229.75450 ILS
100 IMP459.50900 ILS
250 IMP1148.77250 ILS
500 IMP2297.54500 ILS
1000 IMP4595.09000 ILS
2000 IMP9190.18000 ILS
5000 IMP22975.45000 ILS
10000 IMP45950.90000 ILS