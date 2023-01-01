250 Yeni İsrail şekelinden Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile ILS → IMP çevirin

250 ils
53,66 imp

1.00000 ILS = 0.21464 IMP

11:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 EUR10.865251.097591.45631.490841.657480.962618.832
1 GBP1.1557411.26835105.6941.722931.91551.1125121.7636
1 USD0.911150.788426183.33151.35841.510230.8771517.159
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Yeni İsrail şekelinden Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

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ILS → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Man Adası poundu
1 ILS0.21464 IMP
5 ILS1.07318 IMP
10 ILS2.14636 IMP
20 ILS4.29272 IMP
50 ILS10.73180 IMP
100 ILS21.46360 IMP
250 ILS53.65900 IMP
500 ILS107.31800 IMP
1000 ILS214.63600 IMP
2000 ILS429.27200 IMP
5000 ILS1073.18000 IMP
10000 ILS2146.36000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 IMP4.65906 ILS
5 IMP23.29530 ILS
10 IMP46.59060 ILS
20 IMP93.18120 ILS
50 IMP232.95300 ILS
100 IMP465.90600 ILS
250 IMP1164.76500 ILS
500 IMP2329.53000 ILS
1000 IMP4659.06000 ILS
2000 IMP9318.12000 ILS
5000 IMP23295.30000 ILS
10000 IMP46590.60000 ILS