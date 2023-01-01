紐元兌馬恩島磅匯率

以實時匯率將NZD兌換成IMP

1,000 nzd
486.56 imp

1.00000 NZD = 0.48656 IMP

在04:24的市場匯率中間價
關注此匯率
Wise

在外國消費，絕無隱藏費用

Trustpilot的標誌Trustpilot的星級評分

Loading

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.863951.097391.42431.489911.651810.9575518.9553
1 GBP1.1574711.2701105.8221.724541.911941.1083421.9403
1 USD0.911350.78734183.31751.35781.505340.8726517.2745
1 INR0.0109380.009449870.012002310.01629670.01806760.01047380.207333

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將紐元兌換成to Isle of Man pounds

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇NZD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇IMP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前NZD兌IMP的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

紐元熱門貨幣組合

NZD兌USD

NZD兌AUD

NZD兌GBP

NZD兌EUR

NZD兌INR

NZD兌CAD

NZD兌CHF

NZD兌JPY

Change Converter source currency

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
phones

下載我們的貨幣兌換器應用程式

以下是我們的用戶最愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追踪即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率變動。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追踪匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
紐西蘭元馬島鎊兌換率
1 NZD0.48656 IMP
5 NZD2.43279 IMP
10 NZD4.86558 IMP
20 NZD9.73116 IMP
50 NZD24.32790 IMP
100 NZD48.65580 IMP
250 NZD121.63950 IMP
500 NZD243.27900 IMP
1000 NZD486.55800 IMP
2000 NZD973.11600 IMP
5000 NZD2432.79000 IMP
10000 NZD4865.58000 IMP
馬島鎊紐西蘭元兌換率
1 IMP2.05525 NZD
5 IMP10.27625 NZD
10 IMP20.55250 NZD
20 IMP41.10500 NZD
50 IMP102.76250 NZD
100 IMP205.52500 NZD
250 IMP513.81250 NZD
500 IMP1027.62500 NZD
1000 IMP2055.25000 NZD
2000 IMP4110.50000 NZD
5000 IMP10276.25000 NZD
10000 IMP20552.50000 NZD