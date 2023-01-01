港元兌馬恩島磅匯率

以實時匯率將HKD兌換成IMP

1,000 hkd
100.82 imp

1.00000 HKD = 0.10082 IMP

在03:31的市場匯率中間價
關注此匯率
Wise

在外國消費，絕無隱藏費用

Trustpilot的標誌Trustpilot的星級評分

Loading

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86411.097591.431.490571.654230.9575518.9679
1 GBP1.1572711.27015105.8131.725051.914461.1081521.9517
1 USD0.911150.787309183.30751.358151.507270.8724517.2828
1 INR0.01093730.009450630.012003710.01630290.01809290.01047260.207458

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將港元兌換成to Isle of Man pounds

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇HKD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇IMP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前HKD兌IMP的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

港元熱門貨幣組合

HKD兌USD

HKD兌CNY

HKD兌GBP

HKD兌SGD

HKD兌AUD

HKD兌EUR

HKD兌CAD

HKD兌INR

Change Converter source currency

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
phones

下載我們的貨幣兌換器應用程式

以下是我們的用戶最愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追踪即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率變動。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追踪匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
港元馬島鎊兌換率
100 HKD10.08190 IMP
200 HKD20.16380 IMP
300 HKD30.24570 IMP
500 HKD50.40950 IMP
1000 HKD100.81900 IMP
2000 HKD201.63800 IMP
2500 HKD252.04750 IMP
3000 HKD302.45700 IMP
4000 HKD403.27600 IMP
5000 HKD504.09500 IMP
10000 HKD1008.19000 IMP
20000 HKD2016.38000 IMP
馬島鎊港元兌換率
1 IMP9.91873 HKD
5 IMP49.59365 HKD
10 IMP99.18730 HKD
20 IMP198.37460 HKD
50 IMP495.93650 HKD
100 IMP991.87300 HKD
250 IMP2479.68250 HKD
500 IMP4959.36500 HKD
1000 IMP9918.73000 HKD
2000 IMP19837.46000 HKD
5000 IMP49593.65000 HKD
10000 IMP99187.30000 HKD