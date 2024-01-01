20 رينغيت ماليزي إلى جنيه مانكس

تحويل MYR إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

20 myr
3.33 imp

1.00000 MYR = 0.16654 IMP

Mid-market exchange rate at 22:42
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.344151.532182.84640.92250.7902331.3556556.053
1 SGD0.74396511.1398361.63480.6862830.5879051.0085641.7014
1 AUD0.65270.877327154.07380.6020940.5157850.88483336.5858
1 INR0.01207050.01622460.018493210.01113470.009538530.01636340.676589

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / جنيه جزيرة مان
1 MYR0.16654 IMP
5 MYR0.83270 IMP
10 MYR1.66540 IMP
20 MYR3.33080 IMP
50 MYR8.32700 IMP
100 MYR16.65400 IMP
250 MYR41.63500 IMP
500 MYR83.27000 IMP
1000 MYR166.54000 IMP
2000 MYR333.08000 IMP
5000 MYR832.70000 IMP
10000 MYR1665.40000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / رينغيت ماليزي
1 IMP6.00456 MYR
5 IMP30.02280 MYR
10 IMP60.04560 MYR
20 IMP120.09120 MYR
50 IMP300.22800 MYR
100 IMP600.45600 MYR
250 IMP1501.14000 MYR
500 IMP3002.28000 MYR
1000 IMP6004.56000 MYR
2000 IMP12009.12000 MYR
5000 IMP30022.80000 MYR
10000 IMP60045.60000 MYR