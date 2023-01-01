رينغيت ماليزي إلى دينار كويتي

تحويل MYR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
65.836 kwd

1.00000 MYR = 0.06584 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:57 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MYR إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 KWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.661630.9644518.3657
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.915761.1120121.1746
1USD0.9380.81357183.1271.347751.55860.9046517.227
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01874970.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Kuwaiti Dinar
1 MYR0.06584 KWD
5 MYR0.32918 KWD
10 MYR0.65836 KWD
20 MYR1.31672 KWD
50 MYR3.29180 KWD
100 MYR6.58361 KWD
250 MYR16.45902 KWD
500 MYR32.91805 KWD
1000 MYR65.83610 KWD
2000 MYR131.67220 KWD
5000 MYR329.18050 KWD
10000 MYR658.36100 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / رينغيت ماليزي
1 KWD15.18920 MYR
5 KWD75.94600 MYR
10 KWD151.89200 MYR
20 KWD303.78400 MYR
50 KWD759.46000 MYR
100 KWD1518.92000 MYR
250 KWD3797.30000 MYR
500 KWD7594.60000 MYR
1000 KWD15189.20000 MYR
2000 KWD30378.40000 MYR
5000 KWD75946.00000 MYR
10000 KWD151892.00000 MYR