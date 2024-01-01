20 رينغيت ماليزي إلى دينار كويتي

تحويل MYR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

20 myr
1.298 kwd

1.00000 MYR = 0.06488 KWD

Mid-market exchange rate at 22:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8567251.08489.80481.46921.661180.9578118.4516
1 GBP1.1672411.2654104.8331.715061.939161.1179921.5394
1 USD0.922450.790264182.84581.355351.532450.8834517.0218
1 INR0.01113530.009538970.012070610.01635990.01849760.01066380.205464

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Kuwaiti Dinar
1 MYR0.06488 KWD
5 MYR0.32439 KWD
10 MYR0.64879 KWD
20 MYR1.29758 KWD
50 MYR3.24394 KWD
100 MYR6.48788 KWD
250 MYR16.21970 KWD
500 MYR32.43940 KWD
1000 MYR64.87880 KWD
2000 MYR129.75760 KWD
5000 MYR324.39400 KWD
10000 MYR648.78800 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / رينغيت ماليزي
1 KWD15.41340 MYR
5 KWD77.06700 MYR
10 KWD154.13400 MYR
20 KWD308.26800 MYR
50 KWD770.67000 MYR
100 KWD1541.34000 MYR
250 KWD3853.35000 MYR
500 KWD7706.70000 MYR
1000 KWD15413.40000 MYR
2000 KWD30826.80000 MYR
5000 KWD77067.00000 MYR
10000 KWD154134.00000 MYR