يوان صيني إلى دينار كويتي

تحويل CNY إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
42.309 kwd

1.00000 CNY = 0.04231 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065588.56741.437041.661860.964918.2083
1GBP1.1554711.23115102.3371.660451.920221.1149121.0391
1USD0.93850.812249183.12291.34871.55970.905617.089
1INR0.01129080.009771660.012030410.01622540.01876380.01089470.205587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Kuwaiti Dinar
1 CNY0.04231 KWD
5 CNY0.21154 KWD
10 CNY0.42309 KWD
20 CNY0.84618 KWD
50 CNY2.11545 KWD
100 CNY4.23090 KWD
250 CNY10.57725 KWD
500 CNY21.15450 KWD
1000 CNY42.30900 KWD
2000 CNY84.61800 KWD
5000 CNY211.54500 KWD
10000 CNY423.09000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Chinese Yuan RMB
1 KWD23.63560 CNY
5 KWD118.17800 CNY
10 KWD236.35600 CNY
20 KWD472.71200 CNY
50 KWD1181.78000 CNY
100 KWD2363.56000 CNY
250 KWD5908.90000 CNY
500 KWD11817.80000 CNY
1000 KWD23635.60000 CNY
2000 KWD47271.20000 CNY
5000 KWD118178.00000 CNY
10000 KWD236356.00000 CNY