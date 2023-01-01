فورنت مجري إلى دينار كويتي

تحويل HUF إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٨٫٤٧٩ kwd

1.00000 HUF = 0.00085 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:29 UTC
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HUF إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62821.438921.661370.962818.3147
1GBP1.1524711.2287102.1461.658381.914761.109621.1081
1USD0.9380.813868183.13311.34971.558360.903117.1792
1INR0.01128310.009789940.012028910.01623540.01874540.01086330.206647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / Kuwaiti Dinar
2000 HUF1.69572 KWD
5000 HUF4.23930 KWD
10000 HUF8.47861 KWD
15000 HUF12.71791 KWD
20000 HUF16.95722 KWD
30000 HUF25.43583 KWD
40000 HUF33.91444 KWD
50000 HUF42.39305 KWD
60000 HUF50.87166 KWD
100000 HUF84.78610 KWD
150000 HUF127.17915 KWD
200000 HUF169.57220 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Hungarian Forint
1 KWD1179.44000 HUF
5 KWD5897.20000 HUF
10 KWD11794.40000 HUF
20 KWD23588.80000 HUF
50 KWD58972.00000 HUF
100 KWD117944.00000 HUF
250 KWD294860.00000 HUF
500 KWD589720.00000 HUF
1000 KWD1179440.00000 HUF
2000 KWD2358880.00000 HUF
5000 KWD5897200.00000 HUF
10000 KWD11794400.00000 HUF