دولار أسترالي إلى دينار كويتي

تحويل AUD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
١٩٨٫٣٧٤ kwd

1.00000 AUD = 0.19837 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:59 UTC
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AUD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.434061.656880.9572518.2157
1GBP1.1580811.23195102.1591.660731.918781.1085721.0949
1USD0.940.811721182.9251.348051.557510.8998517.1232
1INR0.01133590.009788620.012059110.01625630.01878220.01085140.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Kuwaiti Dinar
1 AUD0.19837 KWD
5 AUD0.99187 KWD
10 AUD1.98374 KWD
20 AUD3.96748 KWD
50 AUD9.91870 KWD
100 AUD19.83740 KWD
250 AUD49.59350 KWD
500 AUD99.18700 KWD
1000 AUD198.37400 KWD
2000 AUD396.74800 KWD
5000 AUD991.87000 KWD
10000 AUD1983.74000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار أسترالي
1 KWD5.04098 AUD
5 KWD25.20490 AUD
10 KWD50.40980 AUD
20 KWD100.81960 AUD
50 KWD252.04900 AUD
100 KWD504.09800 AUD
250 KWD1260.24500 AUD
500 KWD2520.49000 AUD
1000 KWD5040.98000 AUD
2000 KWD10081.96000 AUD
5000 KWD25204.90000 AUD
10000 KWD50409.80000 AUD