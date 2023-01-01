روبية هندية إلى دينار كويتي

تحويل INR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٣٧٫٢٤٢ kwd

1.00000 INR = 0.00372 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:5 UTC
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INR إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06388.14931.433461.654470.9571518.2105
1GBP1.1582111.23115102.0931.660211.916191.1085821.0911
1USD0.940750.812249182.9251.34851.556420.9004517.1312
1INR0.01134440.009794980.012059110.01626170.0187690.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Kuwaiti Dinar
1 INR0.00372 KWD
5 INR0.01862 KWD
10 INR0.03724 KWD
20 INR0.07448 KWD
50 INR0.18621 KWD
100 INR0.37242 KWD
250 INR0.93105 KWD
500 INR1.86210 KWD
1000 INR3.72421 KWD
2000 INR7.44842 KWD
5000 INR18.62105 KWD
10000 INR37.24210 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الروبية الهندية
1 KWD268.51300 INR
5 KWD1342.56500 INR
10 KWD2685.13000 INR
20 KWD5370.26000 INR
50 KWD13425.65000 INR
100 KWD26851.30000 INR
250 KWD67128.25000 INR
500 KWD134256.50000 INR
1000 KWD268513.00000 INR
2000 KWD537026.00000 INR
5000 KWD1342565.00000 INR
10000 KWD2685130.00000 INR