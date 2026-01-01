1 دينار كويتي إلى روبية هندية

حوّل KWD إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
ك1 KWD = 310.9 INR

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KWD إلى INR،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى INR متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KWD إلى INR اليوم

KWDINR
1 KWD310.95 INR
5 KWD1,554.73 INR
10 KWD3,109.46 INR
20 KWD6,218.92 INR
50 KWD15,547.30 INR
100 KWD31,094.60 INR
250 KWD77,736.50 INR
500 KWD155,473 INR
1000 KWD310,946 INR
2000 KWD621,892 INR
5000 KWD1,554,730.00 INR
10000 KWD3,109,460.00 INR
INRKWD
1 INR0.003 KWD
5 INR0.016 KWD
10 INR0.032 KWD
20 INR0.064 KWD
50 INR0.161 KWD
100 INR0.322 KWD
250 INR0.804 KWD
300 INR0.965 KWD
500 INR1.608 KWD
600 INR1.930 KWD
1000 INR3.216 KWD
2000 INR6.432 KWD
5000 INR16.080 KWD
10000 INR32.160 KWD
25000 INR80.400 KWD
50000 INR160.800 KWD
100000 INR321.599 KWD
1000000 INR3,215.990 KWD
1000000000 INR3,215,990 KWD

الأسئلة الشائعة