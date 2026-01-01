20 دينار كويتي إلى روبية هندية
حوّل KWD إلى INR بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى INR،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى INR متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى INR اليوم
|KWD
|INR
|1 KWD
|310.96 INR
|5 KWD
|1,554.79 INR
|10 KWD
|3,109.58 INR
|20 KWD
|6,219.16 INR
|50 KWD
|15,547.90 INR
|100 KWD
|31,095.80 INR
|250 KWD
|77,739.50 INR
|500 KWD
|155,479 INR
|1000 KWD
|310,958 INR
|2000 KWD
|621,916 INR
|5000 KWD
|1,554,790.00 INR
|10000 KWD
|3,109,580.00 INR
|INR
|KWD
|1 INR
|0.003 KWD
|5 INR
|0.016 KWD
|10 INR
|0.032 KWD
|20 INR
|0.064 KWD
|50 INR
|0.161 KWD
|100 INR
|0.322 KWD
|250 INR
|0.804 KWD
|300 INR
|0.965 KWD
|500 INR
|1.608 KWD
|600 INR
|1.930 KWD
|1000 INR
|3.216 KWD
|2000 INR
|6.432 KWD
|5000 INR
|16.079 KWD
|10000 INR
|32.159 KWD
|25000 INR
|80.397 KWD
|50000 INR
|160.794 KWD
|100000 INR
|321.587 KWD
|1000000 INR
|3,215.870 KWD
|1000000000 INR
|3,215,870 KWD