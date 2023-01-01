دينار كويتي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل KWD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٥٬٤٥٢٫٦٠ nzd

1.00000 KWD = 5.45260 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:9 UTC
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KWD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436851.660030.963718.307
1GBP1.15311.2302102.2721.656771.914111.1111521.1091
1USD0.93730.812876183.13451.346751.555940.9032517.1591
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619970.01871590.01086490.206402

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار نيوزيلندي
1 KWD5.45260 NZD
5 KWD27.26300 NZD
10 KWD54.52600 NZD
20 KWD109.05200 NZD
50 KWD272.63000 NZD
100 KWD545.26000 NZD
250 KWD1363.15000 NZD
500 KWD2726.30000 NZD
1000 KWD5452.60000 NZD
2000 KWD10905.20000 NZD
5000 KWD27263.00000 NZD
10000 KWD54526.00000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Kuwaiti Dinar
1 NZD0.18340 KWD
5 NZD0.91700 KWD
10 NZD1.83399 KWD
20 NZD3.66798 KWD
50 NZD9.16995 KWD
100 NZD18.33990 KWD
250 NZD45.84975 KWD
500 NZD91.69950 KWD
1000 NZD183.39900 KWD
2000 NZD366.79800 KWD
5000 NZD916.99500 KWD
10000 NZD1833.99000 KWD