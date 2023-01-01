دينار كويتي إلى درهم إماراتي

تحويل KWD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
11892.20 aed

1.00000 KWD = 11.89220 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 17:59 UTC
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KWD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066488.65461.436171.659250.963618.2922
1GBP1.1531411.2298102.2391.656231.913491.1111621.095
1USD0.937750.81314183.13451.346751.555940.903517.1532
1INR0.01127970.009781020.012028710.01619970.01871590.01086790.206331

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 KWD11.89220 AED
5 KWD59.46100 AED
10 KWD118.92200 AED
20 KWD237.84400 AED
50 KWD594.61000 AED
100 KWD1189.22000 AED
250 KWD2973.05000 AED
500 KWD5946.10000 AED
1000 KWD11892.20000 AED
2000 KWD23784.40000 AED
5000 KWD59461.00000 AED
10000 KWD118922.00000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Kuwaiti Dinar
1 AED0.08409 KWD
5 AED0.42044 KWD
10 AED0.84089 KWD
20 AED1.68178 KWD
50 AED4.20444 KWD
100 AED8.40889 KWD
250 AED21.02222 KWD
500 AED42.04445 KWD
1000 AED84.08890 KWD
2000 AED168.17780 KWD
5000 AED420.44450 KWD
10000 AED840.88900 KWD