دينار كويتي إلى درهم إماراتي
تحويل KWD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار كويتي إلى درهم إماراتي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
|1 KWD
|11.89220 AED
|5 KWD
|59.46100 AED
|10 KWD
|118.92200 AED
|20 KWD
|237.84400 AED
|50 KWD
|594.61000 AED
|100 KWD
|1189.22000 AED
|250 KWD
|2973.05000 AED
|500 KWD
|5946.10000 AED
|1000 KWD
|11892.20000 AED
|2000 KWD
|23784.40000 AED
|5000 KWD
|59461.00000 AED
|10000 KWD
|118922.00000 AED