5 درهم إماراتي إلى دينار كويتي

تحويل AED إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

٥ aed
٠٫٤٢٠ kwd

1.00000 AED = 0.08399 KWD

Mid-market exchange rate at 17:04
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857451.074489.66011.461181.636810.9471518.6899
1 GBP1.1662511.25305104.5691.704151.908971.1046121.7977
1 USD0.930750.798053183.45131.361.523460.8815517.3957
1 INR0.01115320.00956310.01198310.01629690.01825570.01056360.208453

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Kuwaiti Dinar
1 AED0.08399 KWD
5 AED0.41997 KWD
10 AED0.83995 KWD
20 AED1.67990 KWD
50 AED4.19974 KWD
100 AED8.39948 KWD
250 AED20.99870 KWD
500 AED41.99740 KWD
1000 AED83.99480 KWD
2000 AED167.98960 KWD
5000 AED419.97400 KWD
10000 AED839.94800 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 KWD11.90550 AED
5 KWD59.52750 AED
10 KWD119.05500 AED
20 KWD238.11000 AED
50 KWD595.27500 AED
100 KWD1190.55000 AED
250 KWD2976.37500 AED
500 KWD5952.75000 AED
1000 KWD11905.50000 AED
2000 KWD23811.00000 AED
5000 KWD59527.50000 AED
10000 KWD119055.00000 AED