دولار أمريكي إلى دينار كويتي

تحويل USD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
308.850 kwd

1.00000 USD = 0.30885 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:21 UTC
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USD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 KWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.433881.655980.957618.2131
1GBP1.1578811.23145102.1181.660241.91741.1087821.0883
1USD0.940250.812051182.9251.34821.557030.9003517.1248
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625810.01877630.01085740.206509

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / Kuwaiti Dinar
1 USD0.30885 KWD
5 USD1.54425 KWD
10 USD3.08850 KWD
20 USD6.17700 KWD
50 USD15.44250 KWD
100 USD30.88500 KWD
250 USD77.21250 KWD
500 USD154.42500 KWD
1000 USD308.85000 KWD
2000 USD617.70000 KWD
5000 USD1544.25000 KWD
10000 USD3088.50000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار أمريكي
1 KWD3.23782 USD
5 KWD16.18910 USD
10 KWD32.37820 USD
20 KWD64.75640 USD
50 KWD161.89100 USD
100 KWD323.78200 USD
250 KWD809.45500 USD
500 KWD1618.91000 USD
1000 KWD3237.82000 USD
2000 KWD6475.64000 USD
5000 KWD16189.10000 USD
10000 KWD32378.20000 USD