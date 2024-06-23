تحويل USD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار أمريكي إلى دينار كويتي

5 usd
1.533 kwd

$1.000 USD = ك0.3065 KWD

Mid-market exchange rate at 22:03
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64311.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7070.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7260.971116.53510.6830.5775.29813.218

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Kuwaiti Dinar
1 USD٠٫٣٠٦٥٠ KWD
5 USD١٫٥٣٢٥٠ KWD
10 USD٣٫٠٦٥٠٠ KWD
20 USD٦٫١٣٠٠٠ KWD
50 USD١٥٫٣٢٥٠٠ KWD
100 USD٣٠٫٦٥٠٠٠ KWD
250 USD٧٦٫٦٢٥٠٠ KWD
500 USD١٥٣٫٢٥٠٠٠ KWD
1000 USD٣٠٦٫٥٠٠٠٠ KWD
2000 USD٦١٣٫٠٠٠٠٠ KWD
5000 USD١٬٥٣٢٫٥٠٠٠٠ KWD
10000 USD٣٬٠٦٥٫٠٠٠٠٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار أمريكي
1 KWD٣٫٢٦٢٦٤ USD
5 KWD١٦٫٣١٣٢٠ USD
10 KWD٣٢٫٦٢٦٤٠ USD
20 KWD٦٥٫٢٥٢٨٠ USD
50 KWD١٦٣٫١٣٢٠٠ USD
100 KWD٣٢٦٫٢٦٤٠٠ USD
250 KWD٨١٥٫٦٦٠٠٠ USD
500 KWD١٬٦٣١٫٣٢٠٠٠ USD
1000 KWD٣٬٢٦٢٫٦٤٠٠٠ USD
2000 KWD٦٬٥٢٥٫٢٨٠٠٠ USD
5000 KWD١٦٬٣١٣٫٢٠٠٠٠ USD
10000 KWD٣٢٬٦٢٦٫٤٠٠٠٠ USD