فرنك سويسري إلى دينار كويتي

تحويل CHF إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٣٤٣٫٣١٤ kwd

1.00000 CHF = 0.34331 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:15 UTC
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CHF إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434621.656910.957218.2233
1GBP1.1580811.2321102.1721.661431.918861.1085121.1044
1USD0.939950.811622182.9251.348451.557390.899717.1288
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626110.01878070.01084960.206558

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Kuwaiti Dinar
1 CHF0.34331 KWD
5 CHF1.71657 KWD
10 CHF3.43314 KWD
20 CHF6.86628 KWD
50 CHF17.16570 KWD
100 CHF34.33140 KWD
250 CHF85.82850 KWD
500 CHF171.65700 KWD
1000 CHF343.31400 KWD
2000 CHF686.62800 KWD
5000 CHF1716.57000 KWD
10000 CHF3433.14000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الفرنك السويسري
1 KWD2.91278 CHF
5 KWD14.56390 CHF
10 KWD29.12780 CHF
20 KWD58.25560 CHF
50 KWD145.63900 CHF
100 KWD291.27800 CHF
250 KWD728.19500 CHF
500 KWD1456.39000 CHF
1000 KWD2912.78000 CHF
2000 KWD5825.56000 CHF
5000 KWD14563.90000 CHF
10000 KWD29127.80000 CHF