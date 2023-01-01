1 فرنك سويسري إلى دينار كويتي

تحويل CHF إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1 chf
0.352 kwd

1.00000 CHF = 0.35215 KWD

Mid-market exchange rate at 10:40
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85731.078689.93421.46421.63140.9440518.7775
1 GBP1.1664511.2581104.9011.707871.90291.1011921.9024
1 USD0.927150.794849183.38051.35751.512520.875417.4091
1 INR0.01111920.00953280.011993210.01628080.01813990.01049890.208791

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Kuwaiti Dinar
1 CHF0.35215 KWD
5 CHF1.76074 KWD
10 CHF3.52148 KWD
20 CHF7.04296 KWD
50 CHF17.60740 KWD
100 CHF35.21480 KWD
250 CHF88.03700 KWD
500 CHF176.07400 KWD
1000 CHF352.14800 KWD
2000 CHF704.29600 KWD
5000 CHF1760.74000 KWD
10000 CHF3521.48000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الفرنك السويسري
1 KWD2.83972 CHF
5 KWD14.19860 CHF
10 KWD28.39720 CHF
20 KWD56.79440 CHF
50 KWD141.98600 CHF
100 KWD283.97200 CHF
250 KWD709.93000 CHF
500 KWD1419.86000 CHF
1000 KWD2839.72000 CHF
2000 KWD5679.44000 CHF
5000 KWD14198.60000 CHF
10000 KWD28397.20000 CHF