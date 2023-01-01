10 فرنك سويسري إلى دينار كويتي

تحويل CHF إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ chf
٣٫٥٢١ kwd

1.00000 CHF = 0.35206 KWD

Mid-market exchange rate at 10:40
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85731.078789.94471.46451.631670.9442518.7807
1 GBP1.1664511.2581104.9041.708061.903041.1014221.9042
1 USD0.927050.794849183.38251.357651.512630.875517.4105
1 INR0.01111790.009532570.011992910.01628220.01814090.01049980.208803

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Kuwaiti Dinar
1 CHF0.35206 KWD
5 CHF1.76031 KWD
10 CHF3.52062 KWD
20 CHF7.04124 KWD
50 CHF17.60310 KWD
100 CHF35.20620 KWD
250 CHF88.01550 KWD
500 CHF176.03100 KWD
1000 CHF352.06200 KWD
2000 CHF704.12400 KWD
5000 CHF1760.31000 KWD
10000 CHF3520.62000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الفرنك السويسري
1 KWD2.84041 CHF
5 KWD14.20205 CHF
10 KWD28.40410 CHF
20 KWD56.80820 CHF
50 KWD142.02050 CHF
100 KWD284.04100 CHF
250 KWD710.10250 CHF
500 KWD1420.20500 CHF
1000 KWD2840.41000 CHF
2000 KWD5680.82000 CHF
5000 KWD14202.05000 CHF
10000 KWD28404.10000 CHF