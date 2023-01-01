شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار كويتي

تحويل ILS إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٨٠٫٩٣٨ kwd

1.00000 ILS = 0.08094 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:58 UTC
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ILS إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.6181.438571.660690.962718.3217
1GBP1.1524711.2286102.1351.6581.914011.1094821.1163
1USD0.93810.813935183.13131.34951.557880.903117.1873
1INR0.01128440.009790950.012029210.01623340.01873990.01086350.206749

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Kuwaiti Dinar
1 ILS0.08094 KWD
5 ILS0.40469 KWD
10 ILS0.80938 KWD
20 ILS1.61875 KWD
50 ILS4.04688 KWD
100 ILS8.09377 KWD
250 ILS20.23443 KWD
500 ILS40.46885 KWD
1000 ILS80.93770 KWD
2000 ILS161.87540 KWD
5000 ILS404.68850 KWD
10000 ILS809.37700 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Israeli New Sheqel
1 KWD12.35520 ILS
5 KWD61.77600 ILS
10 KWD123.55200 ILS
20 KWD247.10400 ILS
50 KWD617.76000 ILS
100 KWD1235.52000 ILS
250 KWD3088.80000 ILS
500 KWD6177.60000 ILS
1000 KWD12355.20000 ILS
2000 KWD24710.40000 ILS
5000 KWD61776.00000 ILS
10000 KWD123552.00000 ILS