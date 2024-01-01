Yeni İsrail şekelinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile ILS → KWD çevirin

1.000 ils
84,395 kwd

1.00000 ILS = 0.08439 KWD

06:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.073189.08231.453251.652830.9494418.3348
1 GBP1.1714111.25705104.3531.702361.936161.1121821.4777
1 USD0.93190.795513183.0141.354251.540240.8847517.0858
1 INR0.01122560.009582880.012046210.01631350.0185540.01065780.205818

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Yeni İsrail şekelinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kuveyt Dinarı
1 ILS0.08439 KWD
5 ILS0.42197 KWD
10 ILS0.84395 KWD
20 ILS1.68789 KWD
50 ILS4.21974 KWD
100 ILS8.43947 KWD
250 ILS21.09868 KWD
500 ILS42.19735 KWD
1000 ILS84.39470 KWD
2000 ILS168.78940 KWD
5000 ILS421.97350 KWD
10000 ILS843.94700 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 KWD11.84910 ILS
5 KWD59.24550 ILS
10 KWD118.49100 ILS
20 KWD236.98200 ILS
50 KWD592.45500 ILS
100 KWD1184.91000 ILS
250 KWD2962.27500 ILS
500 KWD5924.55000 ILS
1000 KWD11849.10000 ILS
2000 KWD23698.20000 ILS
5000 KWD59245.50000 ILS
10000 KWD118491.00000 ILS