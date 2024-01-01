5.000 Kuveyt dinarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile KWD → ILS çevirin

1,000ك KWD = 12,18₪ ILS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ILS
1 KWD → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,398312,4451
Düşük12,109511,8818
Ortalama12,225612,2166
Değişim0.28%0.40%
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1 KWD → ILS istatistikleri

KWD → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,3983, en düşük 12,1095 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,2256 oldu. KWD → ILS kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

KWD → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,4451, en düşük 11,8818 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,2166 oldu. KWD → ILS kurundaki değişiklik 0.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 KWD12,17580 ILS
5 KWD60,87900 ILS
10 KWD121,75800 ILS
20 KWD243,51600 ILS
50 KWD608,79000 ILS
100 KWD1.217,58000 ILS
250 KWD3.043,95000 ILS
500 KWD6.087,90000 ILS
1000 KWD12.175,80000 ILS
2000 KWD24.351,60000 ILS
5000 KWD60.879,00000 ILS
10000 KWD121.758,00000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kuveyt Dinarı
1 ILS0,08213 KWD
5 ILS0,41065 KWD
10 ILS0,82130 KWD
20 ILS1,64260 KWD
50 ILS4,10651 KWD
100 ILS8,21302 KWD
250 ILS20,53255 KWD
500 ILS41,06510 KWD
1000 ILS82,13020 KWD
2000 ILS164,26040 KWD
5000 ILS410,65100 KWD
10000 ILS821,30200 KWD