Kuveyt dinarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile KWD → AED çevirin

1.000 kwd
11.918,50 aed

1.00000 KWD = 11.91850 AED

09:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03220.9319519.00771.539761.644061515.813.67305
1 INR0.012043510.01122360.228920.01854420.019800318.25570.0442365
1 EUR1.0730589.0977120.39621.652241.764161626.543.94137
1 ZAR0.05261034.368350.049028710.08100740.086494579.74720.19324

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 KWD11.91850 AED
5 KWD59.59250 AED
10 KWD119.18500 AED
20 KWD238.37000 AED
50 KWD595.92500 AED
100 KWD1191.85000 AED
250 KWD2979.62500 AED
500 KWD5959.25000 AED
1000 KWD11918.50000 AED
2000 KWD23837.00000 AED
5000 KWD59592.50000 AED
10000 KWD119185.00000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Kuveyt Dinarı
1 AED0.08390 KWD
5 AED0.41952 KWD
10 AED0.83903 KWD
20 AED1.67806 KWD
50 AED4.19515 KWD
100 AED8.39030 KWD
250 AED20.97575 KWD
500 AED41.95150 KWD
1000 AED83.90300 KWD
2000 AED167.80600 KWD
5000 AED419.51500 KWD
10000 AED839.03000 KWD