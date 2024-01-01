5 Kuveyt dinarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile KWD → AED çevirin

1,000ك KWD = 11,95د.إ AED

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AED
1 KWD → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,993612,0459
Düşük11,937311,9373
Ortalama11,974212,0034
Değişim-0.31%-0.58%
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1 KWD → AED istatistikleri

KWD → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,9936, en düşük 11,9373 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,9742 oldu. KWD → AED kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

KWD → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,0459, en düşük 11,9373 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,0034 oldu. KWD → AED kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 KWD11,94550 AED
5 KWD59,72750 AED
10 KWD119,45500 AED
20 KWD238,91000 AED
50 KWD597,27500 AED
100 KWD1.194,55000 AED
250 KWD2.986,37500 AED
500 KWD5.972,75000 AED
1000 KWD11.945,50000 AED
2000 KWD23.891,00000 AED
5000 KWD59.727,50000 AED
10000 KWD119.455,00000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Kuveyt Dinarı
1 AED0,08371 KWD
5 AED0,41857 KWD
10 AED0,83713 KWD
20 AED1,67427 KWD
50 AED4,18567 KWD
100 AED8,37134 KWD
250 AED20,92835 KWD
500 AED41,85670 KWD
1000 AED83,71340 KWD
2000 AED167,42680 KWD
5000 AED418,56700 KWD
10000 AED837,13400 KWD