10 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile AED → KWD çevirin

10 aed
0,839 kwd

1,000 AED = 0,08392 KWD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Kuveyt Dinarı
1 AED0,08392 KWD
5 AED0,41962 KWD
10 AED0,83923 KWD
20 AED1,67847 KWD
50 AED4,19617 KWD
100 AED8,39233 KWD
250 AED20,98083 KWD
500 AED41,96165 KWD
1000 AED83,92330 KWD
2000 AED167,84660 KWD
5000 AED419,61650 KWD
10000 AED839,23300 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 KWD11,91560 AED
5 KWD59,57800 AED
10 KWD119,15600 AED
20 KWD238,31200 AED
50 KWD595,78000 AED
100 KWD1.191,56000 AED
250 KWD2.978,90000 AED
500 KWD5.957,80000 AED
1000 KWD11.915,60000 AED
2000 KWD23.831,20000 AED
5000 KWD59.578,00000 AED
10000 KWD119.156,00000 AED