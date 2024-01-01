Kuveyt dinarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → AUD çevirin

1.000 kwd
4.996,32 aud

1.00000 KWD = 4.99632 AUD

09:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03220.9319519.00771.539761.644061515.813.67305
1 INR0.012043510.01122360.228920.01854420.019800318.25570.0442365
1 EUR1.0730589.0977120.39621.652241.764161626.543.94137
1 ZAR0.05261034.368350.049028710.08100740.086494579.74720.19324

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Kuveyt dinarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Avustralya Doları
1 KWD4.99632 AUD
5 KWD24.98160 AUD
10 KWD49.96320 AUD
20 KWD99.92640 AUD
50 KWD249.81600 AUD
100 KWD499.63200 AUD
250 KWD1249.08000 AUD
500 KWD2498.16000 AUD
1000 KWD4996.32000 AUD
2000 KWD9992.64000 AUD
5000 KWD24981.60000 AUD
10000 KWD49963.20000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Kuveyt Dinarı
1 AUD0.20015 KWD
5 AUD1.00074 KWD
10 AUD2.00148 KWD
20 AUD4.00296 KWD
50 AUD10.00740 KWD
100 AUD20.01480 KWD
250 AUD50.03700 KWD
500 AUD100.07400 KWD
1000 AUD200.14800 KWD
2000 AUD400.29600 KWD
5000 AUD1000.74000 KWD
10000 AUD2001.48000 KWD