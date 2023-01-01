Кувейтские динары в австралийские доллары

Сконвертируйте KWD в AUD по реальному обменному курсу

1 000 kwd
5 045,42 aud

1.00000 KWD = 5.04542 AUD

Среднерыночный курс в 20:2 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KWD к AUD

1 мин. назад 1 KWD → 0 AUD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85891.072888.89221.454721.670640.956518.5054
1GBP1.1642811.2491103.51.693781.945181.1136321.5465
1USD0.932150.800576182.861.3561.557270.891617.2496
1INR0.01124960.00966180.012068510.0163650.0187940.01076030.208178

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кувейтских динаров в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KWD из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KWD в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кувейтский динар

KWD в USD

KWD в INR

KWD в EUR

KWD в ZAR

KWD в AUD

KWD в NZD

KWD в NGN

KWD в AED

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кувейтский динар / Австралийский доллар
1 KWD5.04542 AUD
5 KWD25.22710 AUD
10 KWD50.45420 AUD
20 KWD100.90840 AUD
50 KWD252.27100 AUD
100 KWD504.54200 AUD
250 KWD1261.35500 AUD
500 KWD2522.71000 AUD
1000 KWD5045.42000 AUD
2000 KWD10090.84000 AUD
5000 KWD25227.10000 AUD
10000 KWD50454.20000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Кувейтский динар
1 AUD0.19820 KWD
5 AUD0.99100 KWD
10 AUD1.98200 KWD
20 AUD3.96400 KWD
50 AUD9.91000 KWD
100 AUD19.82000 KWD
250 AUD49.55000 KWD
500 AUD99.10000 KWD
1000 AUD198.20000 KWD
2000 AUD396.40000 KWD
5000 AUD991.00000 KWD
10000 AUD1982.00000 KWD