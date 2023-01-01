دينار كويتي إلى دولار أسترالي

تحويل KWD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
5037.84 aud

1.00000 KWD = 5.03784 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:59 UTC
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KWD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066488.65461.436171.659250.963618.2922
1GBP1.1531411.2298102.2391.656231.913491.1111621.095
1USD0.937750.81314183.13451.346751.555940.903517.1532
1INR0.01127970.009781020.012028710.01619970.01871590.01086790.206331

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار أسترالي
1 KWD5.03784 AUD
5 KWD25.18920 AUD
10 KWD50.37840 AUD
20 KWD100.75680 AUD
50 KWD251.89200 AUD
100 KWD503.78400 AUD
250 KWD1259.46000 AUD
500 KWD2518.92000 AUD
1000 KWD5037.84000 AUD
2000 KWD10075.68000 AUD
5000 KWD25189.20000 AUD
10000 KWD50378.40000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Kuwaiti Dinar
1 AUD0.19850 KWD
5 AUD0.99249 KWD
10 AUD1.98498 KWD
20 AUD3.96996 KWD
50 AUD9.92490 KWD
100 AUD19.84980 KWD
250 AUD49.62450 KWD
500 AUD99.24900 KWD
1000 AUD198.49800 KWD
2000 AUD396.99600 KWD
5000 AUD992.49000 KWD
10000 AUD1984.98000 KWD