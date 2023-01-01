دينار كويتي إلى يورو

تحويل KWD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٣٬٠٣٦٫٢٧ eur

1.00000 KWD = 3.03627 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:3 UTC
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KWD إلى EUR مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.436631.659660.9635518.2926
1GBP1.1532711.2298102.2391.65661.913791.1112321.0935
1USD0.937650.81314183.13451.347051.556180.903517.152
1INR0.01127870.009781020.012028710.01620330.01871880.01086790.206316

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / اليورو
1 KWD3.03627 EUR
5 KWD15.18135 EUR
10 KWD30.36270 EUR
20 KWD60.72540 EUR
50 KWD151.81350 EUR
100 KWD303.62700 EUR
250 KWD759.06750 EUR
500 KWD1518.13500 EUR
1000 KWD3036.27000 EUR
2000 KWD6072.54000 EUR
5000 KWD15181.35000 EUR
10000 KWD30362.70000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Kuwaiti Dinar
1 EUR0.32935 KWD
5 EUR1.64675 KWD
10 EUR3.29351 KWD
20 EUR6.58702 KWD
50 EUR16.46755 KWD
100 EUR32.93510 KWD
250 EUR82.33775 KWD
500 EUR164.67550 KWD
1000 EUR329.35100 KWD
2000 EUR658.70200 KWD
5000 EUR1646.75500 KWD
10000 EUR3293.51000 KWD