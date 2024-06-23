تحويل EUR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

20 يورو إلى دينار كويتي

20 eur
6.562 kwd

€1.000 EUR = ك0.3281 KWD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Kuwaiti Dinar
1 EUR٠٫٣٢٨١٠ KWD
5 EUR١٫٦٤٠٥٢ KWD
10 EUR٣٫٢٨١٠٤ KWD
20 EUR٦٫٥٦٢٠٨ KWD
50 EUR١٦٫٤٠٥٢٠ KWD
100 EUR٣٢٫٨١٠٤٠ KWD
250 EUR٨٢٫٠٢٦٠٠ KWD
500 EUR١٦٤٫٠٥٢٠٠ KWD
1000 EUR٣٢٨٫١٠٤٠٠ KWD
2000 EUR٦٥٦٫٢٠٨٠٠ KWD
5000 EUR١٬٦٤٠٫٥٢٠٠٠ KWD
10000 EUR٣٬٢٨١٫٠٤٠٠٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / اليورو
1 KWD٣٫٠٤٧٨١ EUR
5 KWD١٥٫٢٣٩٠٥ EUR
10 KWD٣٠٫٤٧٨١٠ EUR
20 KWD٦٠٫٩٥٦٢٠ EUR
50 KWD١٥٢٫٣٩٠٥٠ EUR
100 KWD٣٠٤٫٧٨١٠٠ EUR
250 KWD٧٦١٫٩٥٢٥٠ EUR
500 KWD١٬٥٢٣٫٩٠٥٠٠ EUR
1000 KWD٣٬٠٤٧٫٨١٠٠٠ EUR
2000 KWD٦٬٠٩٥٫٦٢٠٠٠ EUR
5000 KWD١٥٬٢٣٩٫٠٥٠٠٠ EUR
10000 KWD٣٠٬٤٧٨٫١٠٠٠٠ EUR