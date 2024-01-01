ليرة تركية إلى دينار كويتي

تحويل TRY إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
8.863 kwd

TL1.000 TRY = ك0.008863 KWD

Mid-market exchange rate at 01:42
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TRY إلى KWD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KWD

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.941.3443.67348.697
1 EUR1.11810.843311.99293.8321.5034.10654.436
1 GBP1.3261.1861370.017111.2831.7824.86964.56
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Kuwaiti Dinar
1 TRY٠٫٠٠٨٨٦ KWD
5 TRY٠٫٠٤٤٣١ KWD
10 TRY٠٫٠٨٨٦٣ KWD
20 TRY٠٫١٧٧٢٦ KWD
50 TRY٠٫٤٤٣١٥ KWD
100 TRY٠٫٨٨٦٣٠ KWD
250 TRY٢٫٢١٥٧٥ KWD
500 TRY٤٫٤٣١٥٠ KWD
1000 TRY٨٫٨٦٢٩٩ KWD
2000 TRY١٧٫٧٢٥٩٨ KWD
5000 TRY٤٤٫٣١٤٩٥ KWD
10000 TRY٨٨٫٦٢٩٩٠ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ليرة تركية
1 KWD١١٢٫٨٢٩٠٠ TRY
5 KWD٥٦٤٫١٤٥٠٠ TRY
10 KWD١٬١٢٨٫٢٩٠٠٠ TRY
20 KWD٢٬٢٥٦٫٥٨٠٠٠ TRY
50 KWD٥٬٦٤١٫٤٥٠٠٠ TRY
100 KWD١١٬٢٨٢٫٩٠٠٠٠ TRY
250 KWD٢٨٬٢٠٧٫٢٥٠٠٠ TRY
500 KWD٥٦٬٤١٤٫٥٠٠٠٠ TRY
1000 KWD١١٢٬٨٢٩٫٠٠٠٠٠ TRY
2000 KWD٢٢٥٬٦٥٨٫٠٠٠٠٠ TRY
5000 KWD٥٦٤٬١٤٥٫٠٠٠٠٠ TRY
10000 KWD١٬١٢٨٬٢٩٠٫٠٠٠٠٠ TRY