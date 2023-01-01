Турецкие лиры в кувейтские динары

Сконвертируйте TRY в KWD по реальному обменному курсу

1 000 try
11,462 kwd

1.00000 TRY = 0.01146 KWD

Среднерыночный курс в 9:56 UTC
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График изменения обменного курса TRY к KWD

1 мин. назад 1 TRY → 0 KWD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.0729589.01271.455081.673740.958118.5109
1GBP1.1615811.24635103.3981.690241.944231.1129121.5024
1USD0.9320.802343182.96071.356151.559940.8929517.2523
1INR0.01123440.009671360.012053910.01634690.01880340.01076350.207958

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Турецкая лира / Кувейтский динар
1 TRY0.01146 KWD
5 TRY0.05731 KWD
10 TRY0.11462 KWD
20 TRY0.22923 KWD
50 TRY0.57308 KWD
100 TRY1.14617 KWD
250 TRY2.86543 KWD
500 TRY5.73085 KWD
1000 TRY11.46170 KWD
2000 TRY22.92340 KWD
5000 TRY57.30850 KWD
10000 TRY114.61700 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Турецкая лира
1 KWD87.24700 TRY
5 KWD436.23500 TRY
10 KWD872.47000 TRY
20 KWD1744.94000 TRY
50 KWD4362.35000 TRY
100 KWD8724.70000 TRY
250 KWD21811.75000 TRY
500 KWD43623.50000 TRY
1000 KWD87247.00000 TRY
2000 KWD174494.00000 TRY
5000 KWD436235.00000 TRY
10000 KWD872470.00000 TRY