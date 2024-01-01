10 турецких лир в кувейтские динары
Сконвертируйте TRY в KWD по реальному обменному курсу
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|1 TRY в KWD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0094
|0,0095
|Низкий
|0,0092
|0,0092
|В среднем
|0,0093
|0,0094
|Изменить
|-0.91%
|-2.11%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к KWD
За последние 30 дней максимальный курс TRY к KWD составил 0,0094, а минимальный — 0,0092. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0093. Изменение курса TRY к KWD в процентном соотношении составило -0.91.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к KWD составил 0,0095, а минимальный — 0,0092. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0094. Изменение курса TRY к KWD в процентном соотношении составило -2.11.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в кувейтские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Кувейтский динар / Турецкая лира
|1 KWD
|108,03700 TRY
|5 KWD
|540,18500 TRY
|10 KWD
|1 080,37000 TRY
|20 KWD
|2 160,74000 TRY
|50 KWD
|5 401,85000 TRY
|100 KWD
|10 803,70000 TRY
|250 KWD
|27 009,25000 TRY
|500 KWD
|54 018,50000 TRY
|1000 KWD
|108 037,00000 TRY
|2000 KWD
|216 074,00000 TRY
|5000 KWD
|540 185,00000 TRY
|10000 KWD
|1 080 370,00000 TRY