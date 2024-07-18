Евро в кувейтские динары

Сконвертируйте EUR в KWD по реальному обменному курсу

1 000 eur
333,538 kwd

€1,000 EUR = ك0,3335 KWD

Среднерыночный курс в 13:35
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1 EUR в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,33350,3345
Низкий0,32760,3276
В среднем0,33040,3310
Изменить1.28%1.50%
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Соотношение 1 EUR к KWD

За последние 30 дней максимальный курс EUR к KWD составил 0,3335, а минимальный — 0,3276. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3304. Изменение курса EUR к KWD в процентном соотношении составило 1.28.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к KWD составил 0,3345, а минимальный — 0,3276. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3310. Изменение курса EUR к KWD в процентном соотношении составило 1.50.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6251,485156,5153,932
1 GBP1,29811,1481,776108,551,928203,1645,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5671,679176,9934,446
1 CAD0,7310,5630,646161,111,085114,3742,873

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Как произвести расчет конвертации из евро в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Кувейтский динар
1 EUR0,33354 KWD
5 EUR1,66769 KWD
10 EUR3,33538 KWD
20 EUR6,67076 KWD
50 EUR16,67690 KWD
100 EUR33,35380 KWD
250 EUR83,38450 KWD
500 EUR166,76900 KWD
1000 EUR333,53800 KWD
2000 EUR667,07600 KWD
5000 EUR1 667,69000 KWD
10000 EUR3 335,38000 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Евро
1 KWD2,99816 EUR
5 KWD14,99080 EUR
10 KWD29,98160 EUR
20 KWD59,96320 EUR
50 KWD149,90800 EUR
100 KWD299,81600 EUR
250 KWD749,54000 EUR
500 KWD1 499,08000 EUR
1000 KWD2 998,16000 EUR
2000 KWD5 996,32000 EUR
5000 KWD14 990,80000 EUR
10000 KWD29 981,60000 EUR