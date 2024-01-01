История обменного курса евро–кувейтские динары

Обменный курс евро/кувейтские динары сейчас составляет 0,334, отражая изменение в размере -0.216% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.289% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/кувейтские динары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,334, и минимумом, равным 0,332, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.269% увеличение стоимости.