Австралийские доллары в кувейтские динары

Сконвертируйте AUD в KWD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ك0,2016 KWD

Среднерыночный курс в 19:36
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AUD к KWD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KWD
1 AUD в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,20700,2111
Низкий0,20120,2012
В среднем0,20370,2055
Изменение-2.11%0.23%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AUD к KWD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к KWD составил 0,2070, а минимальный — 0,2012. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2037. Изменение курса AUD к KWD в процентном соотношении составило -2.11.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к KWD составил 0,2111, а минимальный — 0,2012. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2055. Изменение курса AUD к KWD в процентном соотношении составило 0.23.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AUD к KWD

Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3820,9341,679152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,9371,2052,168197,1811,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,37711,798163,591,4911,423

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Кувейтский динар
1 AUD0,20163 KWD
5 AUD1,00814 KWD
10 AUD2,01627 KWD
20 AUD4,03254 KWD
50 AUD10,08135 KWD
100 AUD20,16270 KWD
250 AUD50,40675 KWD
500 AUD100,81350 KWD
1000 AUD201,62700 KWD
2000 AUD403,25400 KWD
5000 AUD1 008,13500 KWD
10000 AUD2 016,27000 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Австралийский доллар
1 KWD4,95966 AUD
5 KWD24,79830 AUD
10 KWD49,59660 AUD
20 KWD99,19320 AUD
50 KWD247,98300 AUD
100 KWD495,96600 AUD
250 KWD1 239,91500 AUD
500 KWD2 479,83000 AUD
1000 KWD4 959,66000 AUD
2000 KWD9 919,32000 AUD
5000 KWD24 798,30000 AUD
10000 KWD49 596,60000 AUD