История обменного курса австралийский доллар–кувейтские динары

Обменный курс австралийских доллара/кувейтские динары сейчас составляет 0,202, отражая изменение в размере -1.403% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.217% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/кувейтские динары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,205, и минимумом, равным 0,200, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.684%.