يورو إلى دينار كويتي

تحويل EUR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
328.708 kwd

1.00000 EUR = 0.32871 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:36 UTC
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EUR إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.0638588.21981.434021.655540.957418.2079
1GBP1.1578111.23185102.1511.660471.916981.1084921.0832
1USD0.939950.811787182.9251.347951.556180.917.1151
1INR0.01133530.009789410.012059110.0162550.01876610.01085320.206393

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Kuwaiti Dinar
1 EUR0.32871 KWD
5 EUR1.64354 KWD
10 EUR3.28708 KWD
20 EUR6.57416 KWD
50 EUR16.43540 KWD
100 EUR32.87080 KWD
250 EUR82.17700 KWD
500 EUR164.35400 KWD
1000 EUR328.70800 KWD
2000 EUR657.41600 KWD
5000 EUR1643.54000 KWD
10000 EUR3287.08000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / اليورو
1 KWD3.04221 EUR
5 KWD15.21105 EUR
10 KWD30.42210 EUR
20 KWD60.84420 EUR
50 KWD152.11050 EUR
100 KWD304.22100 EUR
250 KWD760.55250 EUR
500 KWD1521.10500 EUR
1000 KWD3042.21000 EUR
2000 KWD6084.42000 EUR
5000 KWD15211.05000 EUR
10000 KWD30422.10000 EUR