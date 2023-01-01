روبية إندونيسية إلى دينار كويتي

تحويل IDR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٠٫٠٨٣ kwd

1.00000 IDR = 0.00002 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:44 UTC
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IDR إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.066788.67541.43931.662040.963518.3115
1GBP1.1522111.229102.1681.658291.914931.1101521.0976
1USD0.937450.81367183.13061.34931.558120.9032517.1665
1INR0.01127710.009787850.012029310.01623110.0187430.01086540.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Kuwaiti Dinar
1 IDR0.00002 KWD
5 IDR0.00010 KWD
10 IDR0.00020 KWD
20 IDR0.00040 KWD
50 IDR0.00100 KWD
100 IDR0.00201 KWD
250 IDR0.00502 KWD
500 IDR0.01004 KWD
1000 IDR0.02008 KWD
2000 IDR0.04017 KWD
5000 IDR0.10041 KWD
10000 IDR0.20083 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الروبية الإندونيسية
1 KWD49794.30000 IDR
5 KWD248971.50000 IDR
10 KWD497943.00000 IDR
20 KWD995886.00000 IDR
50 KWD2489715.00000 IDR
100 KWD4979430.00000 IDR
250 KWD12448575.00000 IDR
500 KWD24897150.00000 IDR
1000 KWD49794300.00000 IDR
2000 KWD99588600.00000 IDR
5000 KWD248971500.00000 IDR
10000 KWD497943000.00000 IDR