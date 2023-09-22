دولار نيوزيلندي إلى دينار كويتي

تحويل NZD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
182.951 kwd

1.00000 NZD = 0.18295 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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NZD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0655588.31231.436311.662840.9644518.3603
1GBP1.1528711.22845101.8131.655891.917061.1118921.1672
1USD0.938450.814034182.87951.347951.560550.905117.2308
1INR0.01132350.00982190.012065710.0162640.01882910.01092070.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Kuwaiti Dinar
1 NZD0.18295 KWD
5 NZD0.91475 KWD
10 NZD1.82951 KWD
20 NZD3.65902 KWD
50 NZD9.14755 KWD
100 NZD18.29510 KWD
250 NZD45.73775 KWD
500 NZD91.47550 KWD
1000 NZD182.95100 KWD
2000 NZD365.90200 KWD
5000 NZD914.75500 KWD
10000 NZD1829.51000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار نيوزيلندي
1 KWD5.46595 NZD
5 KWD27.32975 NZD
10 KWD54.65950 NZD
20 KWD109.31900 NZD
50 KWD273.29750 NZD
100 KWD546.59500 NZD
250 KWD1366.48750 NZD
500 KWD2732.97500 NZD
1000 KWD5465.95000 NZD
2000 KWD10931.90000 NZD
5000 KWD27329.75000 NZD
10000 KWD54659.50000 NZD