Yeni Zelanda dolarından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile NZD → KWD çevirin

1.000 nzd
188,259 kwd

1.00000 NZD = 0.18826 KWD

16:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550551.075989.32231.453221.651670.94742518.3621
1 GBP1.1695211.2583104.4651.699591.931691.1080321.475
1 USD0.929450.794723183.0211.35071.535160.8805517.0667
1 INR0.01119540.009572550.012045110.01626940.01849120.01060640.205571

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Yeni Zelanda dolarından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

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NZD → CAD

NZD → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Kuveyt Dinarı
1 NZD0.18826 KWD
5 NZD0.94129 KWD
10 NZD1.88259 KWD
20 NZD3.76518 KWD
50 NZD9.41295 KWD
100 NZD18.82590 KWD
250 NZD47.06475 KWD
500 NZD94.12950 KWD
1000 NZD188.25900 KWD
2000 NZD376.51800 KWD
5000 NZD941.29500 KWD
10000 NZD1882.59000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Yeni Zelanda Doları
1 KWD5.31184 NZD
5 KWD26.55920 NZD
10 KWD53.11840 NZD
20 KWD106.23680 NZD
50 KWD265.59200 NZD
100 KWD531.18400 NZD
250 KWD1327.96000 NZD
500 KWD2655.92000 NZD
1000 KWD5311.84000 NZD
2000 KWD10623.68000 NZD
5000 KWD26559.20000 NZD
10000 KWD53118.40000 NZD