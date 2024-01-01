Norveç kronundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile NOK → KWD çevirin

1.000 nok
29,270 kwd

1.00000 NOK = 0.02927 KWD

15:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855731.0774589.45091.453431.65190.94763518.3805
1 GBP1.1685911.2591104.5321.698461.930391.107421.4794
1 USD0.92810.794218183.02091.348951.533150.8795517.0593
1 INR0.01117930.009566480.012045210.01624830.01846710.01059430.205482

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Kuveyt Dinarı
1 NOK0.02927 KWD
5 NOK0.14635 KWD
10 NOK0.29270 KWD
20 NOK0.58541 KWD
50 NOK1.46352 KWD
100 NOK2.92704 KWD
250 NOK7.31760 KWD
500 NOK14.63520 KWD
1000 NOK29.27040 KWD
2000 NOK58.54080 KWD
5000 NOK146.35200 KWD
10000 NOK292.70400 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Norveç Kronu
1 KWD34.16420 NOK
5 KWD170.82100 NOK
10 KWD341.64200 NOK
20 KWD683.28400 NOK
50 KWD1708.21000 NOK
100 KWD3416.42000 NOK
250 KWD8541.05000 NOK
500 KWD17082.10000 NOK
1000 KWD34164.20000 NOK
2000 KWD68328.40000 NOK
5000 KWD170821.00000 NOK
10000 KWD341642.00000 NOK